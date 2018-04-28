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Источник Правда.Ру

Жить можно: 80% россиян довольны своей работой

Экономика

Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что в России уровень удовлетворённости работой среди трудящихся составляет 80%.

Жить можно: 80% россиян довольны своей работой. 386469.jpeg

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, показавшего, что даже среди респондентов с плохим, по их мнению, материальным положением, 56% своей работой удовлетворены.

Абсолютно недовольны своей работой 18% опрошенных. 52% работающих россиян готовы остаться на своей работе, но на низкую зарплату пожаловались 20% респондентов.

Среди причин возможного увольнения назывались: желание начать своё дело (7%), недовольство слишком напряжённым трудом (6%), отсутствие перспектив карьерного роста (5%). Отметим, что только 5% опрошенных опасаются не заработать на достойную пенсию. 

Напомним, что, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце 2016 года, россияне стали меньше беспокоиться по поводу безработицы, пятая часть респондентов уверены, что в случае увольнения легко найдут аналогичное место работы.

Социологи рассчитали индекс безработицы и индекс проблем с трудоустройством. Значение индекса безработицы может колебаться в диапазоне от -100 до 100: чем выше, тем острее проблема. Согласно результатам исследования, этот индекс в декабре снизился до -47 пунктов. Актуальность вопроса потери работы в конце 2016 года была ниже, чем в начале года (-40 пунктов в январе). Еще более существенно отличие от декабрьского значения 2015 года (-28 пунктов). Тогда 23% опрошенных сообщили о том, что среди их близких есть люди, потерявшие работу в последние несколько месяцев.

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Темы россия безработица
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