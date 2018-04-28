Американские эксперты считают, что к середине будущего десятилетия Россия может вытеснить США с третьего места в списке крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ).
Доклад об этом выпустили специалисты Центра за глобальную энергетическую политику при нью-йоркском Колумбийском университете.
В своей работе «Изменения на мировом рынке природного газа» американцы указали, что проект СПГ на Ямале позволит России считаться четвертым в мире поставщиком.
В этом случае Россия будет уступать только Катару, Австралии и США, а позже станет бороться с США за третье место, отмечают авторы доклада.
Отмечается, что спрос на природный газ растет в связи с выводом из эксплуатации теплоэлектростанций, работающих на других видах топлива. Свою роль в этом также играет истощение газового месторождения Гронинген в Нидерландах.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие рынка сжиженного природного газа является одним из приоритетов России в области энергетической политики.
Как ранее сообщала Правда.Ру, Россия в 2016 году побила постсоветский рекорд по добыче нефти в сутки. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в декабре выросла до 11,21 миллиона баррелей. Ранее агентство Bloomberg отмечало, что в сентябре добыча нефти в РФ впервые за постсоветское время с 1991 года превысила отметку в 11 миллионов баррелей в сутки.
Общая добыча нефти и конденсата РФ в декабре 2016 ujlf составила 47,4 миллиона тонн. Среднесуточный экспорт нефти из РФ в декабре увеличился на 3,86% год к году и составил 5,36 миллиона баррелей.
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