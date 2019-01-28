Deutsche Bank назвал главную угрозу рублю

Deutsche Bank, крупнейший немецкий финансовый конгломерат, составил список самых недооцененных национальных валют мира.

Об этом сообщает информационное агентство Rambler News Service.

Примечательно, что на третье место рейтинга самых недооцененных национальных валют мира немецкие экономисты поставили российский рубль.

По мнению представителей Deutsche Bank, главная на сегодняшний день угроза для российского рубля — санкции Соединенных Штатов Америки и прочих западных стран. В то же время, указывают экономисты из Германии, рекордно низкие цены на нефть больше не играют никакой роли в позиции рубля. Правительству Российской Федерации, указывают они, удалось оградить свою национальную валюту от колебаний из-за цен на нефть благодаря ряду успешных правил и ограничений.

Самая недооцененная же валюта мира, по мнению экспертов Deutsche Bank, это турецкая лира. На втором и третьем местах рейтинга располагаются песо из Колумбии и рубль из России соответственно. Дальше в списке следуют японская иена, шведская крона, канадский доллар, венгерский форинт и британский фунт стерлингов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг стран с самой уязвимой экономикой. На первом месте оказалась Украина. Следом идут такие страны, как Южноафриканская республика, Румыния и Аргентина.

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