Никаких 1400%: в России ограничили предельную сумму долга по кредиту

С сегодняшнего дня в Российской Федерации вступают в силу поправки в закон "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Нововведение заключается в том, что отныне микрофинансовые организации не смогут назначать россиянам ставку по кредиту больше 1,5 % в день. Но и это еще не все — с июля 2019 года эта цифра снизится до 1 %.
Более того, поправки в федеральный закон запрещают размеру процентов и неустоек превышать сумму первоначального займа более, чем в 2,5 раза. В июле же 2019 года проценты и неустойки смогут превышать сумму первоначального займа не более, чем в два раза, а уже в январе 2020 года — не более, чем в 1,5 раза.
Основываясь на среднем размере краткосрочного займа, который берут россияне, законодатели ввели также особый специализированный вид кредита — до 10.000 рублей на срок до 15 дней. Поправки указывают, что проценты от этого займа не могут превышать 3.000 рублей. Ежедневная же выплата по такому виду займа не должна превышать двух сотен рублей.
Примечательно, что к 2021 году Центробанк предсказывает критическую кредитную нагрузку на россиян. Правительство Российской Федерации приготовило вышеперечисленные поправки для того, чтобы снизить эту самую нагрузку.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские пенсионеры массово берут кредиты. Любопытно, что им банки и прочие финансовые организации дают кредиты куда охотнее, нежели молодым людям.
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