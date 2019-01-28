Потребительская корзина россиян станет меньше и дороже

28 января Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии направил в Министерство труда Российской Федерации предложение по пересмотру потребительской корзины.
В исследовательском центре подчеркнули, что в России резко увеличилось количество людей, страдающих от лишнего веса, ожирения и диабета. В связи с этим, эксперты предложили профильному министерству изменить состав потребительской корзины.
По мнению заместителя руководителя по научной работе ФИЦПБ Алексея Камбарова, в потребительскую корзину россиян необходимо увеличить содержание фруктов и овощей на 17%, яиц и творога на 14%, мяса на 5%, а также рыбы на 16%. Камбаров также рекомендует снизить содержание соли, сахара, растительных жиров и хлеба.
Эксперты уже подсчитали стоимость новой потребительской корзины, если предложения исследовательского центра будут приняты. Так потребительская корзина увеличит свою стоимость на 30%.
Напомним, потребительскую корзину в Российской Федерации пересматривают каждые пять лет. Следующее ее изменение запланировано на 2021 год.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о мнении аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, которая считает, что потребительская корзина подорожает в среднем на 5% в 2019 году.
Читайте также:
Эксперт: подорожание потребительской корзины составит 5% в 2019 году
В потребительскую корзину "добавят" рыбы и мяса
"Наш прожиточный минимум можно назвать блокадным" — Лолита
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В сети опубликовали видеоролик, на котором мэр Киева Виталий Кличко рассмешил участников ВЭФ в Давосе.
Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду.
Имя княгини Евдокии Московской почти забыто. Хотя ее супруга — великого князя Дмитрия Донского — помнят все. Эпоха любимой жены и сподвижницы героя Куликовской битвы интересна и удивительна прежде всего тем, что тогда на московском престоле власть правила рука об руку с любовью и мудростью. Пожалуй, Евдокия – самая счастливая кремлевская жена.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.