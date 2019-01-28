Потребительская корзина россиян станет меньше и дороже

28 января Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии направил в Министерство труда Российской Федерации предложение по пересмотру потребительской корзины.

В исследовательском центре подчеркнули, что в России резко увеличилось количество людей, страдающих от лишнего веса, ожирения и диабета. В связи с этим, эксперты предложили профильному министерству изменить состав потребительской корзины.

По мнению заместителя руководителя по научной работе ФИЦПБ Алексея Камбарова, в потребительскую корзину россиян необходимо увеличить содержание фруктов и овощей на 17%, яиц и творога на 14%, мяса на 5%, а также рыбы на 16%. Камбаров также рекомендует снизить содержание соли, сахара, растительных жиров и хлеба.

Эксперты уже подсчитали стоимость новой потребительской корзины, если предложения исследовательского центра будут приняты. Так потребительская корзина увеличит свою стоимость на 30%.

Напомним, потребительскую корзину в Российской Федерации пересматривают каждые пять лет. Следующее ее изменение запланировано на 2021 год.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о мнении аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, которая считает, что потребительская корзина подорожает в среднем на 5% в 2019 году.

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