Социальные пособия ветеранов и инвалидов вырастут с 1 февраля

28 января на официальном сайте правительства появилась информация о переиндексации социальных пособий для инвалидов и ветеранов с 1 февраля. Таким образом, социальные выплаты ветеранам и инвалидам увеличатся на 4,3%.
В пресс-релизе говорится, что с 1 февраля 2019 года вступает в силу постановление о изменении коэффициента индексации пособий и компенсаций. Новый коэффициент будет равен 1,043. Напомним, в 2018 году этот коэффициент равнялся 1,025.
Представители правительства подчеркивают, что повышение социальных пособий коснется не только инвалидов и ветеранов. Надбавку получат также лица с детьми и при обязательном медицинском страховании от несчастных случаев на производстве.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последствиях повышения НДС в России с 18 до 20%. Вначале 2019 года россияне столкнулись с суровой реальностью и сложным экономическим положением.
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