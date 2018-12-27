Вузы не смогли исполнить майский указ президента

Счетная палата оценила, насколько эффективно государственные вузы страны расходуют средства. Выяснилось, что многим учреждениям так и не удалось достигнуть нужного уровня заработных плат для научных сотрудников и преподавателей, сообщает moneytimes.ru.

Аудиторы Счетной палаты выяснили, что многим высшим учебным заведениям России так и не удалось исполнить майский указ главы государства от 2012 года в части повышения зарплат для сотрудников. Такие выводы были сделаны специалистами на основе анализа эффективности трат вузами средств из федерального бюджета, предназначенных для образовательных программ. В целом, Счетная палата осуществила проверку более двух сотен вузов и 17 органов исполнительной власти, за которыми они закреплены.

Напомним, по майскому указу президента от 2012 года, в регионах страны к 2018 году следовало обеспечить увеличение заработных плат преподавателей и научных сотрудников вузов в размере до 200% от средних зарплат в соответствующем регионе. Но исполнить данное требование оказалось под силу не всем. Оказалось, что за шесть лет уровень зарплат сотрудников вузов на самом деле вырос. Но итоговое повышение не дотянуло до установленного президентом уровня.

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