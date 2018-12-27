Минтруд: рабочим, водителям и клеркам грозят увольнения

Министерство труда и социальной защиты РФ рассказало о сферах, в которых могут наблюдаться масштабные сокращения уже в ближайшем будущем. Минтруд предупредил банковских служащих о том, что они в скором времени могут столкнуться с дефицитом рабочих мест из-за массового закрытия кредитных организаций. С такой же проблемой могут столкнуться работники производственной и транспортной сферы. По оценкам ведомства, работу могут потерять более 200 тысяч россиян.

Чтобы выяснить обстановку на рынке труда, Минтруд провел опрос более 46 тысяч организаций, общее количество сотрудников этих организаций составляет более 12 миллионов человек. Результаты исследования были переданы в комиссию при правительстве РФ, которая занимается регулированием социально-трудовых отношений.

В документе, подготовленном Министерством труда и социальной защиты РФ, говорится, что в течение первого полугодия 2019 года более 30 тысяч человек могут лишиться рабочих мест в банковской сфере, 27 тысяч человек потеряют работу в транспортной сфере, около 16,5 тысяч человек потеряют работу в производственной сфере. Наибольший процент сокращений придется на столицу и Санкт-Петербург.

В Минтруде подчеркнули, что прогноз не отражает полную картину рынка труда. Многие организации могут заключить выгодные сделки в новом году либо выйти на новые рынки сбыта, что позволит им сохранить рабочий места и отказаться от сокращений.

Президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян пояснил журналистам, почему банковская отрасль занимает лидирующую позицию в списке сокращений рабочих мест. По его словам, банковская сфера находится в состоянии стагнации и все государственные, а также частные финансовые организации вынуждены оптимизировать свою деятельность за счет увольнения сотрудников.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала об увольнениях в 2019 году.

Фото: Минтруд России

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