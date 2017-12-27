Минфин рассекретил огромные зарплаты российских министров

Министерство финансов России обнародовало сведения о средних зарплатах своих работников.

kremlin.ru

Сообщается, что в 2016 году самая высокая зарплата была у министра финансов Антона Силуанова - 1,7 млн руб. в месяц.

Отметим, глава Минэкономразвития получал почти 1,3 млн руб., министр энергетики - около 1,2 млн.

Глава МЧС получал 954 тыс. руб., министр промышленности - 921 тыс. руб.

Напомним, в октябре глава государства Владимир Путин продлил снижение на 10 процентов зарплаты высшим государственным чиновникам, в том числе себе. Согласно декларации президента, в 2016 году он заработал 8,8 миллиона рублей.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в 2016 году среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах выросла на 4% по сравнению с 2015 годом и составила около 115,7 тыс. рублей.

При этом больше всего - на 13% - выросла зарплата в Госдуме, до 154,85 тыс. рублей. В Совете Федерации заработная плата выросла на 1,3% - до 176,15 тыс. рублей, в администрации президента РФ рост зарплат составил 0,7% - до 218,65 тыс. рублей.

А в аппарате правительства Российской Федерации зарплаты снизились на 1,4% до до 228,48 тыс. рублей, передает RNS.

По данным Росстата, в 46 федеральных министерствах, службах и агентствах уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих в 2016 году был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике Москвы.