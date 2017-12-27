Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями

Украинцы массово едут на Запад, пользуясь введением безвизового режима между Евросоюзом и Киевом.

По данным украинского Фонда гуманитарных стратегий, нелегально на заработках в ЕС может находиться до 10 миллионов украинцев. В Чехии опасаются, что это чревато обрушением рынка труда страны.

Напомним, договор с ЕС позволяет украинцам находиться в Евросоюзе в течение 90 дней в качестве туристов без возможности легально устроиться на работу. В итоге документы оформляются на срок 90 дней в какой-либо из стран, по истечении этого времени нелегал перебирается в другую, и так до бесконечности.

При этом хорошая зарплата для украинцев - крайняя редкость, поскольку подавляющее большинство из них трудоустроено там, где не хочет работать местное население. А в Польше к украинцам относятся плохо и по историческим причинам, поэтому в стране проходят резонансные нападения на выходцев с востока.

К примеру, под Гданьском националисты разгромили дом, где жили украинские гастарбайтеры. По данным Gazeta Wyborcza, нападавшие использовали также бейсбольные биты, при этом кричали "Польша для поляков" и "Домой, курвы!".

В странах, не имеющих счетов к Киеву, опасения вызывают сами размеры трудовой миграции. Как рассказал Sputnik чешский политолог Ян Миклас, украинцы занимают второе место по численности среди всех диаспор страны.

Что вообще происходит в этой стране? На этот вопрос Pravda.Ru ответил эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

По его словам, "Европе сегодня нет никакого дела до Украины. Там вообще не знают, как бы от нее избавиться.

Никому из тех, кто заварил кашу на Украине, и в страшном сне не могло присниться, что Украина окажется в таком состоянии: ни демократии, ни прогресса, сплошная разруха. Уровень преступности в Киеве сейчас в десять раз выше, чем был в 2013 году. Там постоянно кого-то грабят, убивают, насилуют, и власти не могут с этим совладать. Более того, никто даже не обращает на это внимания. Сегодня на Украине самый большой разгул вовсе не коррупции, она какой была, такой и осталась, а именно бытовой преступности. Это одно из самых наглядных свидетельств некомпетентности власти. Если они не могут контролировать ситуацию в столице, куда им еще воевать с другими странами?

Украина сегодня никому не нужна. Никто не будет решать ее проблемы, если она сама не в состоянии их решать."