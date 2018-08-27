Как в Китае: россиянам присвоят личные кредитные рейтинги

Жителям России со следующего года будут присваивать рейтинги на основании их кредитных историй. Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить очередной займ в банке или престижную работу.
Про нововведения рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. Для присвоения балльного рейтинга будут учитываться просрочки по кредитный платежам, долговая нагрузка, количество запросов и "возраст" кредитной истории россиян.
Высокий рейтинг поможет его обладателю получить кредит в банке. Кроме того, кредитными историями часто интересуются крупные компании при приеме на работу. Претенденты на руководящую или материально-ответственную должность должны иметь хорошую кредитную историю. "Проблемы в личных финансах влияют на производительность труда и создают благодатную почву для махинаций", — считает Николай Мясников.
Специалист признает, что наличие высоких рейтинговых баллов не является гарантией при получении кредита в банке. Финансовые организации учитывают кредитную историю заемщика, но при этом используют свою систему оценки рисков, а также дополнительные источники информации.
Рейтинги начнут присваивать с 2019 года, когда вступят в силу поправки в закон "О кредитных историях". Данные о платежеспособности и порядочности граждан сегодня активно используют банки и микрофинансовые организации для решения вопроса о выдаче заимствований.
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