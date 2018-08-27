Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Как в Китае: россиянам присвоят личные кредитные рейтинги

Экономика

Жителям России со следующего года будут присваивать рейтинги на основании их кредитных историй. Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить очередной займ в банке или престижную работу.

Про нововведения рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. Для присвоения балльного рейтинга будут учитываться просрочки по кредитный платежам, долговая нагрузка, количество запросов и "возраст" кредитной истории россиян.

Высокий рейтинг поможет его обладателю получить кредит в банке. Кроме того, кредитными историями часто интересуются крупные компании при приеме на работу. Претенденты на руководящую или материально-ответственную должность должны иметь хорошую кредитную историю. "Проблемы в личных финансах влияют на производительность труда и создают благодатную почву для махинаций", — считает Николай Мясников.

Специалист признает, что наличие высоких рейтинговых баллов не является гарантией при получении кредита в банке. Финансовые организации учитывают кредитную историю заемщика, но при этом используют свою систему оценки рисков, а также дополнительные источники информации.

Рейтинги начнут присваивать с 2019 года, когда вступят в силу поправки в закон "О кредитных историях". Данные о платежеспособности и порядочности граждан сегодня активно используют банки и микрофинансовые организации для решения вопроса о выдаче заимствований.

Читайте также:

Кредит — смотри, что берешь

Стоит ли брать кредит

Что нужно знать, когда берешь кредит?

Ярошенко потребует от ООН наказать США за его похищение Ярошенко потребует от ООН наказать США за его похищение

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы банк банки кредит кредитная история
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Как "несажаемого" Навального спасли от бунта 9 сентября
Новости Иркутска
Неоднозначный Курбайлов: казнить нельзя миловать
Формула небес
Земфира и Мать Тереза - одинокие странницы
Новости Все >
Продажи подмосковных малоэтажек упали
Израиль не спас Караченцова от рака - он будет лечиться в России
Количество сделок по ипотеке резко возросло
Венеуэльцы будут коп­ить в криптовалюте "petro" и золоте
Как в Китае: россиянам присвоят личные кредитные рейтинги
Путин рассказал о мощном ответе на санкции
ФРГ: ЕС должен реагировать на "неспецифичные" санкции США против РФ
СМИ: спикер Госдумы увиливал от пенсии 22 раза за 6 минут
Делим Россию на 14 частей - кого успокаиваем?
Опровергнут запрет Сбербанка на бесплатное снятие наличных
Читательский топ
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
В Молдавии начался Майдан: страну заберет Румыния и Запад?
Ученые назвали 8 продуктов-спасителей артерий
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Кошелек
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?

В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.

Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Экономика
Экономисты: Путин приготовил Россию к финансовому апокалипсису
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Кошелек
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"

Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.

Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Украина
Во время речи Порошенко снова упал солдат
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Соломон Соловьев Земфира и Мать Тереза - одинокие странницы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Единый патрон, единый калибр для всей… планеты Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Почему Патрушев незаменим на переговорах с США Любовь Степушова
Комментарии
Как "несажаемого" Навального спасли от бунта 9 сентября
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Елизавета II решилась доказать, что она жива
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал тренироваться по-взрослому
Лидер Pink Floyd раскрыл Майдан-2014 и уничтожение Сирии
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал тренироваться по-взрослому
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Ярошенко потребует от ООН наказать США за его похищение
Ярошенко потребует от ООН наказать США за его похищение
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал тренироваться по-взрослому
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал тренироваться по-взрослому
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Что теперь будет: США ударили по России "адскими санкциями"
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
В Молдавии начался Майдан: страну заберет Румыния и Запад?
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Лидер Pink Floyd раскрыл Майдан-2014 и уничтожение Сирии
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным

В санкционной политике США перестают прикрываться демократией, открыто признаются в недобросовестной конкуренции и грозят репрессиями всем без исключения.

США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ