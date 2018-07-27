Новые пошлины "разбомбили Воронеж" в США

Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, американская Coca-Сola, повысит цены на свою продукцию. Связано это с выросшими ценами на металл после введенных Соединенными Штатами Америки импортных пошлин на алюминий. Из алюминия-то Coca-Сola как раз и производит банки для своих напитков.

Напомним, что США в начале этого года ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25 % и 10 % соответственно. Пошлины вступили в силу в начале лета. Направлены они в отношении стран Евросоюза и нескольких других стран, не входящих в международный клуб. Свой шаг Вашингтон объяснил соображениями национальной безопасности.

Страны, против которых были введены санкции, не смогли смолчать и нанесли ответный удар — объявили дополнительные пошлины на импорт целого ряда товаров из Соединенных Штатов Америки.

Также США ввели санкции и в отношении крупнейшего российского производителя алюминия — компании "Русал". После введения ограничений, экспорт "Русала" упал больше, чем на 50 процентов. Это привело к сокращению производства, что, разумеется, повлекло за собой сокращение рабочих мест. Предполагалось, что компании удастся договориться о поставках с Китайской Народной Республикой.

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