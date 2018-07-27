Путин рассказал, что Россия сделает с долларом

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что доллар — универсальная мировая валюта. На данный момент, по заявлению российского лидера, невозможно себе представить, чтобы Россия отказалась от него. По мнению Владимира Путина, даже евро пока не может претендовать на подобного рода универсальность.
Такими словами российский президент ответил на вопрос о том, почему же Российская Федерация стала в срочном порядке отказываться от американских гособлигаций и почему такими мощными темпами наращивает свои золотовалютные резервы.
Немецкая газета "Die Welt", например, заявила, что Владимир Путин прекрасно понимает, как сильно экономика его страны зависит от Соединенных Штатов Америки. И именно поэтому делает ставку на внутренние золотовалютные резервы, которые, между прочим, за последние десять лет выросли в четыре раза.
Российский президент же заявил, что на данный момент правительство не собирается отказывать от доллара. По словам Путина, правительство Российской Федерации прекрасно отдает себе отчет о том, что из себя представляет доллар сегодня и как он важен для мировой экономики в целом.
Напомним, что совсем недавно "дедолларизировать" страну призвал российское правительство президент банка ВТБ Андрей Костин. По его словам, России необходимо наращивать и развивать собственные финансовые инструменты.
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