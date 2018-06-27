И без наличных отлично: переход на безнал для физлиц при крупных суммах не за горами

Похоже, введение ограничения на максимальную сумму расчетов наличными для физических лиц в России неизбежно. Такое мнение в интервью РИА "Новости" выразил председатель правления "Русфинанс Банка" Сергей Озеров, уточнив, что в ряде европейских стран подобные ограничения уже приняты.
Он рассказал, что, в частности, в Италии расплатиться наличными, если счет превышает сумму в одну тысячу евро, уже не получится.
Озеров напомнил, что в 2012 году Банк России совместно с Министерством финансов выносили на рассмотрение парламентариев идею о внесении максимального порога расчета физлиц наличными в 600 тысяч рублей. Тогда законопроект на фоне экономического спада отклонили. В январе минувшего года министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к вопросу. Однако вскоре выступил с заявлением, что в ближайшие два года он решен не будет.
Эксперт отметил, что хотя в последнее время доля безналичных платежей в российской экономике стремительно растет, россияне не готовы полностью отказаться от наличных.
Переходя на язык цифр, он констатировал, что с 2015 по 2017 годы доля таких виртуальных платежей увеличилась на 11% и составила 38% от общего количества транзакций.
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