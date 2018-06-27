Правительство: работающие пенсионеры обойдутся без повышения пенсий

Министр финансов Антон Силуанов выступил с заявлением, что правительство не будет индексировать пенсии работающих россиян в рамках пенсионной реформы.

По его словам, которые цитирует ТАСС, "мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому, мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства".

Таким образом, накопленная индексация будет учитываться "при окончательном расчете такого пенсионера".

Отметим, что до 2016 года пенсии продолжающих работать россиян индексировались наравне с остальными выплатами, однако потом индексация была отменена в связи с экономической ситуацией в стране.

В начале апреля 2018 года были проиндексированы социальные пенсии - их получают граждане, имеющие инвалидность. Размер повышения составил четыре процента.

26 июня Силуанов заявил, что средняя пенсия в России к 2024 году должна вырасти до 20 тысяч рублей. А уже 14 июня Медведев объявил о повышении пенсионного возраста, которое будет происходить поэтапно: к 2034 году возраст выхода на пенсию будет составлять 65 лет у мужчин и 63 года у женщин. Реформа начнется в 2019 году.