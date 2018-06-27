Инвесторы Facebook требуют отставки Цукерберга

Владеющие акциями на $3 млрд инвесторы Facebook заявили о необходимости отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления.

Как пишет Business Insider со ссылкой на мнение инвесторов, недовольство последних заключается в способе управления компанией, которая только в последнее время стала фигурантом крупнейших скандалов.

Начиная с 2012 года, когда компания вышла на торги, проблем с ней фактически не было. Но внезапно Facebook оказалась замешана в сборе данных для Cambridge Analytica.

Инвесторы заявляют, что причиной кризиса является способ управления компанией. Они полагают, что проблемам не было уделено должное внимание, так как Цукерберг, будучи генеральным директором и председателем правления, фактически неприкосновенен.

Именно поэтому инвесторы потребовали отставки Цукерберга и назначения независимого исполнительного директора. В перечне требований - введение двухуровневой структуры акций Facebook, так как при нынешнем положении вещей у Цукерберга и членов его команды слишком много власти.

Открытые данные о "Фейсбуке" наглядно демонстрируют, как компания проводит цензуру в отношении сообщений о Дональде Трампе. Об этом свидетельствуют несколько консервативных постов Стивена Эндрю. С целью "сохранить свободу слова" этот чевловек основал социальную сеть USA. Life в качестве альтернативы "Фейсбуку" и Twitter.

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