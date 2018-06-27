Налоговая готовит к осени "сюрприз" для клиентов банков

Российские банки начнут получать сведения о доходах заемщиков из Федеральной налоговой службы с III квартала 2018 года.
До этого момента система будет работать в тестовом режиме, сообщил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
По мнению экспертов, нововведение будет способствовать снижению ставок по кредитам. Аналитики также указывают, что личные кабинеты на портале госуслуг, которые планируется задействовать для получения банками справок 2-НДФЛ, сегодня есть не у всех граждан.
Ожидается, что схема получения справок из налоговой будет упрощена. По завершении пилотного проекта личные кабинеты граждан на сайте ФНС будут интегрированы с их личными кабинетами на портале госуслуг.
Заемщик будет подавать в банк заявку на кредит и оформлять запрос сведений о своих доходах на сайте ФНС. Полученный ответ с электронной подписью ФНС автоматически отправится из личного кабинета гражданина на сайте ведомства в его же личный кабинет на портале госуслуг, а оттуда - также автоматически - в банк.
Начальник департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова считает. что автоматизация процесса получения справок 2-НДФЛ приведет к тому, что ставки упадут на несколько процентных пунктов.
По ее словам, нововведение повысит скорость обработки кредитных заявок и сделает процесс получения ссуды более комфортным.
"Правда.Ру ранее сообщала о том, что в Федеральной налоговой службе и среди представителей Минфина и коммерческих банков актуальным является вопрос доступа банков к базе ФНС для подтверждения доходов заемщиков (по справкам 2-НДФЛ).
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