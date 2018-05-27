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Иордания передумала: вместо 10 млрд проекта Росатом ждет лишь маломощный реактор

Экономика

Иордания и Росатом не будут строить АЭС мощностью 2 тыс. МВт. Проект за 10 млрд долларов показался королевству слишком дорогим, пояснила The Jordan Times.

Сейчас обсуждается более экономичный проект. И иорданская Комиссия по атомной энергии уже подписала договор с Rusatom Overseas (входит в Росатом). Согласно ему будет изучаться возможность возведения российского реактора малой мощности.

Председатель Комиссии Халед Тукан подчеркнул, что Амман планирует лишь развивать отношения с Росатомом. На данный момент королевству кажется, что реактор малой мощности актуальнее, по этой причине стороны остановились на нем. По словам главы Rusatom Overseas Евгения Пакерманова, этот проект будет основан на последних разработках Росатома.

Кроме того, в совместном заявлении стороны пояснили, что выбранный проект отличается рядом достоинств. Одно из главных: "возможность использовать их как опреснительную и нагревательную установку".

Напомним, что в 2011 года Иордания предложила Росатому участвовать в конкурсе на постройку первой в стране АЭС большой мощности. В 2013 стало известно, что российская компания выиграла этот тендер.

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Темы аэс росатом иордания
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