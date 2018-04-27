Додавили: Россия окончательно снимет ограничения на турецкие помидоры

1 мая 2018 года в России будет снято ограничение на поставки помидоров всех турецких производителей.

Как говорится в сообщении Россельхознадзора, "Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика"

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россияне вынуждены покупать помидоры по цене, завышенной втрое из-за "помидорной войны" с Турцией. В январе 2016 года из-за сбитого Турцией Су-24 Россия ввела ограничения на ввоз некоторых турецких продуктов. Под запрет попало примерно 60 процентов импортировавшегося в РФ продовольствия, в том числе огурцы и томаты.

Турецкий экспорт томатов и огурцов в Россию в 2014 году оценивался в 500 миллионов долларов. До запрета на ввоз 43 процента всех помидоров в стране были турецкими, сообщает Институт Гайдара и РАНХиГС.

Читайте также:

В ноябре в Россию вернутся турецкие помидоры

ЭКСПЕРТ о взаимоотношениях России и Турции: нужно отделить политику от помидоров

Азербайджан предупрежден о недопущении реэкспорта из Турции