1 мая 2018 года в России будет снято ограничение на поставки помидоров всех турецких производителей.
Как говорится в сообщении Россельхознадзора, "Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика"
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россияне вынуждены покупать помидоры по цене, завышенной втрое из-за "помидорной войны" с Турцией. В январе 2016 года из-за сбитого Турцией Су-24 Россия ввела ограничения на ввоз некоторых турецких продуктов. Под запрет попало примерно 60 процентов импортировавшегося в РФ продовольствия, в том числе огурцы и томаты.
Турецкий экспорт томатов и огурцов в Россию в 2014 году оценивался в 500 миллионов долларов. До запрета на ввоз 43 процента всех помидоров в стране были турецкими, сообщает Институт Гайдара и РАНХиГС.
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