Россия продолжит поставки ракетных двигателей в США, несмотря на санкции

Россия продолжит поставлять в США ракетные двигатели РД-180, как это было ранее предусмотрено контрактом.

"Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те решения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей. Я думаю, что мы их продолжим", — цитирует слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева ТАСС.

Это же подтвердил вице-премьер Дмитрий Рогозин, который заявил о большой вероятности продолжения поставок в США двигателей РД-180 и РД-181 после 2020 года. Действующие контракты рассчитаны на период до конца 2019 года.

Российские двигатели РД-180 используются в ракетах-носителях Atlas V.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

Среди них, в частности, заместитель министра энергетики Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также дочерние структуры "Сургутнефтегаза", "Силовых машин" и "Технопромэкспорта".

Среди предприятий, попавших под ограничения: ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ, входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), Сургутнефтегазбанк (его основным акционером является "Сургутнефтегаз"), страховое общество "Сургутнефтегаз", еще ряд "дочек" "Сургутнефтегаза", который уже находится под секторальными ограничениями.

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