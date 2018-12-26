В России ограничат плановые проверки малого бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в 2019–2020 годах проведение плановых проверок малых предприятий будет ограничено.
Как сообщает moneytimes.ru, это указывается в документе, размещенном на портале правовой информации. Законопроектом исключаются плановые проверки юридических лиц и ИП, относящихся к субъектам малого предпринимательства — за исключением некоторых видов деятельности.
Так, сохраняется возможность осуществления плановых проверок лицензируемых видов деятельности и при использовании производственных объектов, которые относятся к определенным группам риска или ответственности. Речь идет о пробирном надзоре, контроле обеспечения радиационной безопасности и использования атомной энергии, защите государственной тайны, внешнем контроле качества работы аудиторских организаций и в ряде других ситуаций.
Плановые проверки будут проводиться при наличии решений об административных наказаниях за совершения грубых правонарушений.
Кроме этого, документ исключает проведение плановых проверок ФАС России предприятий, сфера деятельности которых — горячее и холодное водоснабжение и водоотведение. При этом на региональном уровне проверки таких компаний будут сохранены.
Фото: соцсети
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