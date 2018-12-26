Автолавки и киоски опять вернутся в города

В новом 2019 году будет принят законопроект, регламентирующий нестандартную и мобильную торговлю.
Для того чтобы фермеры и небольшие производители не зависели от того, что решит левая нога у сетевиков, в минпромторге разработали законопроект, который будет способствовать развитию нестационарных форм торговли — павильонов, киосков, автолавок, фудтраков. Именно в них малым производителям будет легче продавать свои товары, сообщает Yoki.ru.
Сегодня, если сравнить количество магазинов и размер торговых площадей, то разница будет почти в два раза. В создавшейся ситуации нужны решения, которые смогли бы помочь развиваться тем, кого искусственно сдерживает отсутствие торговых площадей. Проблему сбыта фермерских товаров могут устранить рынки, ярмарки, киоски и мобильные торговые объекты.
В минпромторге подсчитали, что инвестиции в мобильную торговую структуру в течение трех лет составят около 220 миллиардов рублей.
С развитием нестационарной и мобильной торговли будет создано свыше 250 тысяч новых рабочих мест.
"А фермеры смогут ежегодно дополнительно реализовывать до 4,5 миллиона тонн сельхозпродукции", — подчеркнул министр аинпромторга Мантуров.
Выиграют также и автопроизводители — мобильная торговля создаст спрос как минимум на 50 тысяч коммерческих машин, таких как автокафе, фудтраки и других.
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