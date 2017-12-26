Дефицит и дороговизну лосося в России объяснили глобальным потеплением

Росрыболовство сообщило, что из-за повышения температуры Мирового океана лососевая путина сместилась к северу.

"Вызвало ажиотаж в этом году то, что подходы (рыбы) сместились к более северным территориям — это Камчатка и Магадан. В целом, наверное, такая специфика сохранится, поскольку идет потепление воды, и, действительно, повышается температура Мирового океана. Поэтому такое смещение станет, видимо, на ближайшее время достаточно традиционным", — заявил в интервью журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Между тем Шестаков сообщил, что улов лосося в России в этом году превысил 350 тыс. тонн. "Для среднегодового показатель в принципе неплохой, понятно, что ниже, чем в прошлом году", — сказал глава Росрыболовства.

Также в этом году российские рыбаки значительно увеличили вылов скумбрии и сардин иваси.

"Вызов, который перед рыбаками стоял — это пелагическая путина на Дальнем Востоке. В этом году мы практически вернули промразведку, хотя и одно судно у нас работало на промразведке, но все равно с советских времен такого не было, чтобы научно-исследовательское судно работало не над ресурсными исследованиями, а именно занималось оперативным поиском скоплений, чтобы наводить уже рыбаков непосредственно на вылов. И это нам позволило в пять раз увеличить вылов скумбрии в Тихом океане — до 51 тыс. тонн, и 2,5 раза — сардин иваси", — сообщил Шестаков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что причиной повышения цен на красную икру не является деятельность российских рыбаков, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, "повышение цены на красную икру связано со спякулитивным настроем рынка и не зависит от результатов путины, которую нельзя в целом назвать провальной. На Дальнем Востоке в целом добыто 350 тыс. тонн рыбы, что равняется среднему уровню за последние 5-7 лет".

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