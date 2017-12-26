Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания не подтверждает задолженность перед компанией "Газпром" в размере $2 млрд.

Официальный сайт Нафтогаз Украины

Коболев пояснил, что сумма станет известна только после вынесения стокгольмским арбитражем второго решения по контракту на транзит. Суд должен закончиться в феврале 2018 года.

"Напомню, что в том трибунале мы нападаем. В этом - мы защищались от требований на многие миллиарды долларов, полный расчет - это 75, а в трибунале транзитном мы атакуем, мы требуем 16 "Газпром" ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, какое окончательное сальдо расчетов", - отметил Коболев.

"Правда.Ру" ранее писала, что 22 декабря Трибунал при Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма отклонил требования ПАО "Газпром" на сумму $56 млрд.

Соответственно, руководство "Нафтогаз Украины" добилась уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у Газпрома более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа.

При этом цена газа, полученного украинской стороной во 2 квартале 2014 года, снижена на 27% - с 485 дол./тыс. куб. м до 352 дол./тыс. куб. м.

Так как Нафтогаз пересмотрел условия контракта, то сэкономил $1,8 млрд на закупке газа, приобретенного в 2014-2015 годах.

Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его в соответствие с рыночными европейскими стандартами.Эта часть спора была наибольшей по денежным требованиям сторон.

Тем не менее Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд.