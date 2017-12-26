Центробанк отрезал Visa и Mastercard от российских технологий

Банк России исключил из ассоциации "Финтех" международные платежные системы Visa и Mastercard. Ассоциация создана для развития финансовых технологий, сообщают "Ведомости".

Фото: pixabay.com

В "Финтех" Visa и Mastercard были приняты около двух недель назад. Причины исключения компаниям официально не объявили. Но предполагается, что такое решение связано с работой ассоциации над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard — иностранные компании.

Представитель "Финтеха" заявил, что ассоциация "открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard". "Финтех", в частночти, участвует в работе над проектами удаленной идентификации банковских клиентов и платформ быстрых платежей.

Visa и Mastercard с 2015 года перевели все внутрироссийские транзакции на обработку в НСПК. В противном случае международным платежным системам пришлось бы вносить в ЦБ обеспечительные взносы в сотни миллионов долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Центробанк сообщили, что на карты "Мир" нет никаких ограничений по снятию или переводу денег. Это не позволяет делать существующее законодательство. Поводом послужило сообщение в СМИ о возможном запрете автопереводов с карт "Мир".

"Операции за счёт средств, поступивших из бюджета на карты "Мир", в соответствии с требованиями законодательства о национальной платёжной системе, должны осуществляться с использованием национальных платёжных инструментов. Каких-либо ограничений на использование средств со счёта, к которому привязана карта "Мир", законодательством не установлено", — говорится в сообщении.

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