Эксперты заявили о потенциальном дефиците нефти в мире

Российское правительство заложило в долгосрочные прогнозы котировки нефти на уровне 50-55 долларов за баррель. Но в инвестбанке Goldman Sachs и Международном энергетическом агентстве уверены, что с середины следующего десятилетия в мире будет наблюдаться нехватка этого сырья - соответственно, топливо подорожает.

Как пишет Moneytimes.ru, в прошлый четверг кабмином был утвержден прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2036 года, подготовленный Минэкономразвития. По мнению правительственных экспертов, главный тренд - это снижение стоимости нефти. По оценкам, в обозримой перспективе котировки застынут на уровне 50 долларов за баррель.

Эти цифры сопоставимы с теми, что указываются в прогнозе Минфина, представленном в начале октября этого года. В ведомстве ожидают падение цен до 52 долларов за баррель в 2026-2030 годах с повышением до 55 долларов в 2031-2035 годах.

Банк России тоже представил свой прогноз. В минувшую среду глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы. Так, согласно базовому варианту, цена нефти уменьшится до 55 долларов за баррель. По оптимистичному сценарию, цены зафиксируются на текущем уровне, по пессимистичному - упадут до 35 долларов за баррель.

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