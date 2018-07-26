В России появятся офшоры не для всех

Госдума во втором чтении приняла пакет из семи законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на территории двух российских островов. Особые условия САР позволяют перерегистрировать собственность, находящуюся в зарубежных офшорах, передает "Коммерсант".
САР находятся на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.
Юрлицам РФ вхождение в САР запрещено, так как возможен переток во «внутренние офшоры» российского бизнеса. Банки и финансовые организации на «островах» регистрировать не будут по требованию ЦБ. Перерегистрировать в САР можно только компании, ранее созданные в других офшорах, но не новые.
Закон о САР пригоден только для перерегистрации собственности, уже находящейся в зарубежных офшорах, но не для создания на Русском и Октябрьском независимой российской офшорной индустрии для всего мира.
К семи проектам, закрепляющим условия САР в законодательстве РФ, есть претензии у ЦБ, правительства и комитета ГД по финрынку, а разработка поправок шла в ускоренном режиме. Заседание комитета по экономполитике, на котором они были утверждены, прошло в закрытом режиме рано утром, перед пленарным заседанием.
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