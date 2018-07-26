Придуман способ обнулить все внешние долги России

Внешний долг Российской Федерации падает — международные резервы продолжают расти, и в скором времени, при сохранении нынешних темпов роста, полностью покроют его. Если вдруг в будущем санкции Запада против России ужесточатся, правительство будет способно справиться с потенциальными финансовыми потерями. Об этом стало известно из исследования РЭУ имени Г. В. Плеханова.
На начало июня внешний долг России составил чуть менее 500 млрд долларов — за год он снизился почти на 8 %. За этот же период российские международные резервы выросли аж на 11 %.
Стоит отметить, что покрытие внешнего долга международными резервами в России уже происходило — в 2007–2008 годах и в 2010. Исследователи прогнозируют подобный исход и в ближайшее время. Все дело в золоте.
Его в России становится все больше и больше. За предыдущие семь лет его доля выросла с неполных 8 % до 18 %. На данный момент золота больше лишь у четырех стран — Соединенных Штатов Америки, Италии, Германии и Франции. Впервые за долгое время Россия оказалась впереди Китая по этому показателю.
Так, давление западных санкций на российскую экономику на сегодняшний день не представляется критичным. Наблюдаемое сегодня соотношение международных резервов и внешнего долга позволяет российским показателям финансовой стабильности улучшаться из года в год.
Читайте также:
Россия приветствует санкции против самой себя
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
По мнению украинского правительства, еще пара-тройка подобных событий с участием украинцев в Москве – и все, больше в "российскую агрессию" никто не поверит.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Гражданская война в Йемене вступила в решающую фазу. В то время как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран при поддержке Вашингтона на всех фронтах атакует позиции постанцев-хуситов, лидер йеменских мятежников Махди аль-Машат обратился с письмом к Владимиру Путину с просьбой о помощи в разрешении военного конфликта в Йемене.