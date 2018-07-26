Придуман способ обнулить все внешние долги России

Внешний долг Российской Федерации падает — международные резервы продолжают расти, и в скором времени, при сохранении нынешних темпов роста, полностью покроют его. Если вдруг в будущем санкции Запада против России ужесточатся, правительство будет способно справиться с потенциальными финансовыми потерями. Об этом стало известно из исследования РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Фото: REX/Shutterstock

На начало июня внешний долг России составил чуть менее 500 млрд долларов — за год он снизился почти на 8 %. За этот же период российские международные резервы выросли аж на 11 %.

Стоит отметить, что покрытие внешнего долга международными резервами в России уже происходило — в 2007–2008 годах и в 2010. Исследователи прогнозируют подобный исход и в ближайшее время. Все дело в золоте.

Его в России становится все больше и больше. За предыдущие семь лет его доля выросла с неполных 8 % до 18 %. На данный момент золота больше лишь у четырех стран — Соединенных Штатов Америки, Италии, Германии и Франции. Впервые за долгое время Россия оказалась впереди Китая по этому показателю.

Так, давление западных санкций на российскую экономику на сегодняшний день не представляется критичным. Наблюдаемое сегодня соотношение международных резервов и внешнего долга позволяет российским показателям финансовой стабильности улучшаться из года в год.

Читайте также:

Россия приветствует санкции против самой себя