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Источник Правда.Ру

Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота

Экономика

Правительство Российской Федерации не только избавляется от американских ценных бумаг, но и наращивает государственный золотовалютный резерв. Так, на данный момент запасы золота в стране достигли практически двух тысяч тонн, что составляет аж 18 % от общемирового запаса.

Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота. 390051.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Решение об уходе от доллара зрело давно. На это повлияли и санкции Соединенных Штатов Америки — они вынудили российский Центробанк действовать решительно. Плюсы золота очевидны — оно не может резко упасть в цене, чего не скажешь, например, о тех же ценных бумагах Казначейства США.

Золотовалютный резерв страны обеспечивает России уверенность в завтрашнем дне — если вдруг мировую экономику постигнет коллапс и долларовую систему настигнет крах, запасы золота станут серьезной опорой.

Еще в начале этого года Российская Федерация вошла в пятерку стран-лидеров по запасу золота, впервые обогнав в этом списке Китайскую Народную Республику. Эксперты отмечают, что, если Россия сохранит нынешний темп накопления золотовалютного резерва, буквально через несколько лет она займет третье место в рейтинге. А еще через десяток лет — обновит рекорд СССР. Он, к слову, составляет почти три тысячи тонн.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о "долларовой войне" Российской Федерации с Соединенным Штатами Америки. Немецкие средства информации выразили мысль, что такая экономическая стратегия России говорит не только о недоверии российского правительства доллару, но и о том, что президент США Дональд Трамп не вызывает доверия у главы РФ Владимира Путина.

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