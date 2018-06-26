Дания отказалась самостоятельно решить, что делать с "Северным потоком - 2"

Правительство Дании заявило о том, что проект "Северный поток-2" уже получил все разрешения в Германии, Финляндии и Швеции.

Но теперь в стране предлагают обсуждать "Северный поток 2" на общеевропейском уровне. Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

По его словам, нужно вынести обсуждение проекта "Северный поток-2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роли Украины как транзитера газа.

Расмуссен в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Копенгагене пояснил, что "сама Дания не может решить этот вопрос. Я провел законодательство в парламенте, которое позволит нам дополнить оценку зарубежной политики и нормировать процесс нашей внешней политики. Это позволит нам в правовом поле наложить вето или задержать реализацию этого проекта".

По его мнению, это необходимо сделать для серьезного и взвешенно анализа всех рисков "Северного потока-2" и роли Украины как транзитера топлива.

Со своей стороны, Гройсман заявил, что это не просто газопровод, а "новый вид гибридного оружия, которое поставит в зависимость все страны-потребители".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что, по данным телеканала TV2, у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта. Тем не менее Расмуссен ранее пояснял, что есть возможности его замедлить.

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