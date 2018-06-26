Россиян отпустят из зарплатного рабства

Россияне могут выбирать, на карту какого банка им будут перечислять заработную плату. По информации РИА "Новости", так утверждает замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Зарплатное рабство мы отменили уже давно", — констатировал он. Необходимо лишь написать заявление. По данным Моисеева, многие бы хотели сделать это, но мало кто готов предпринять необходимые для этого усилия.
Что касается зарплаты, способ ее получения — не единственная насущная проблема для работающих россиян. Нелегким бременем остается налоговое обложение. Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает взимание с низкой заработной платы налога в 13 процентов несправедливым.
По мнению эксперта, страна нуждается в настоящей налоговой реформе, которая изменит радикально всю налоговую систему. "Давно пора ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц, уменьшить налоговое бремя на производство, чтобы мы могли развивать производство с высокой добавленной стоимостью, а не душить его высоким налогом. Нам нужна налоговая революция, а вместо этого — какая-то куцая мера (прим.ред. имеется в виду недавнее решение правительства РФ повысить НДС до 20%), которая теоретически полезна для бюджета, но остальные остаются в прежнем положении. И поэтому они скорее склоняются к негативным сценариям развития своего дела, своих предприятий, видя, что налоговая политика вот такая", -считает Василий Колташов.
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