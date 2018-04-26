Правительство Турции выступило с заявлением, что отельерам не стоит снижать цены на фоне падения курса рубля.
Тем не менее, возможности для корректировки стоимости у Турции есть, сообщает АТОР. По данным экспертов, ситуация с падением российского рубля по отношению к доллару США на 7-8%, спровоцировала просьбы российских туроператоров о снижении стоимости номеров.
Глава Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируз Багликая заявил, что ситуация на российском рынке "вернется в нормальное состояние в течение короткого времени".
Российские игроки со своей стороны пояснили, что обсуждение цен - нормальная практика.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что неегативное отношение со стороны жителей бывших "братских" республик - Украины, Грузии и Молдавии - испытывают на отдыхе в Турции россияне. Граждане этих стран грубят россиянам или просто отказываются с ними общаться.
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Беседа с российским подводником, капитаном 1 ранга Н.А.Черкашиным - ...Самое интересное, в этот момент в заливе Сидра находилась еще советская атомная подводная лодка К-172, под командованием капитана 2 ранга Николая Шашкова, вооруженная ракетами с ядерными боеголовками. У нее было задание: если американцы начнут высадку десанта на побережье Сирии, всплыть и нанести удар по израильскому побережью ядерными ракетами. А что такое израильское побережье? Это все государство Израиль, вытянутое вдоль побережья… То есть, 8 ядерных ударов по Израилю - и государства