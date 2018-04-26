Все равно приедут: турки не снизят цены для "Иванов и Наташ"

Правительство Турции выступило с заявлением, что отельерам не стоит снижать цены на фоне падения курса рубля.

Тем не менее, возможности для корректировки стоимости у Турции есть, сообщает АТОР. По данным экспертов, ситуация с падением российского рубля по отношению к доллару США на 7-8%, спровоцировала просьбы российских туроператоров о снижении стоимости номеров.

Глава Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируз Багликая заявил, что ситуация на российском рынке "вернется в нормальное состояние в течение короткого времени".

Российские игроки со своей стороны пояснили, что обсуждение цен - нормальная практика.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что неегативное отношение со стороны жителей бывших "братских" республик - Украины, Грузии и Молдавии - испытывают на отдыхе в Турции россияне. Граждане этих стран грубят россиянам или просто отказываются с ними общаться.

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