Самые богатые россияне в 2017 году умножили свои капиталы. Суммарное состояние двух сотен богачей России составило 485 млрд долларов.
Этот показатель значительно больше золотовалютных резервов Центробанка и денежных накоплений всего российского населения в банках.
Сообщается, что олигархи разбогатели в прошлом году на 22 - 27%, добившись состояния 1,2 трлн долларов, или 73,5% ВВП страны.
При этом доходы граждан падают пятый год подряд, продолжает расти и количество бедных.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что Как пишет ТАСС, в топ-5 рейтинга, помимо лидера, вошли владелец "Альфа- Групп" Михаил Фридман ($13,3 млрд, №2), Алишер Усманов, USM Holdings ($12,5 млрд, №3), Владимир Потанин, "Интеррос" ($12,1 млрд, №4) и Геннадий Тимченко, "Новатэк" ($12,1 млрд, №5).
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