Эксперты: как США готовятся подкосить рубль

В США доходность американских казначейских бумаг превысила отметку в 3%, что может стать причиной ускорения инфляции и наращиванием дефицита.

События на долговом рынке уже подкосили американский фондовый рынок и могут обрушить рубль, отмечают эксперты. Сложившаяся ситуация может быть вызвана инфляционными ожиданиями и перспективами дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США.

Как пояснил инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский, Федеральному резерву ничто не помешает повысить ключевую процентную ставку. А эксперт "БКС Брокер" Оксана Холоденко добавила, что резкое увеличение доходностей гособлигаций означает ужесточение финансовых условий, что способно оказать давление на рынок акций. Это особенно неприятно для секторов, выплачивающих дивиденды - телеком, энергетика.

Отметим, что на фоне новостей с долгового рынка, американские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс Dow Jones опустился на 1,7%, S&P 500 потерял 1,3%, Nasdaq снизился на 1,7%.

По словам замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, "на фоне возможных новых раундов санкций, слабости экспорта" скорее всего инвесторы будут выводить свои капиталы из России.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выступил с заявлением, что курс рубля в ближайшее время не вернется к значениям до 2014 года.

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