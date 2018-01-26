В Польше раскрыли истинную причину претензий к газу из России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия.

Дуда во время дискуссии в Давосе пояснил, что Польша "не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия".

"Почему мы платим за газ больше, чем Германия?", - отметил он.

Напомним, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома". Долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает в 2022 году.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью Польскому радио, что республика не намерена продлевать контракт на поставку российского газа.

Одновременно Варшава настаивает на том, чтобы и другие страны отказались от российского газа, сказал он. К примеру, Хорватию убеждают построить газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира.

Ващиковский добавил, что Варшава приняла техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами по этому вопросу.

Ежегодная потребность Польши в газе составляет почти 15 миллиардов кубометров, из них - десять миллиардов поставляет "Газпром".