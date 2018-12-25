Эксперты назвали регионы с наибольшей закредитованностью населения

Последние два года темпы прироста розничных кредитов в РФ значительно увеличились.
При этом рост заработных плат невысок, что ведет к существенному росту кредитной нагрузки населения России, пишет moneytimes.ru.
Как показывают результаты ряда исследований, наиболее высокий уровень закредитованности граждан среди всех областей страны — в Калмыкии, самое низкое значение показателя — в Республике Крым.
Эксперты составили рейтинг российских регионов по уровню закредитованонности населения. Этот показатель вычисляется через отношение банковской задолженности к уровню годового дохода. Рейтинг составляли на основе ранжирования областей по соотношению долгов граждан перед финансовыми организациями к годовой заработной плате за вычетом налога на добавленную стоимость на одного работающего человека.
При этом расчет среднегодовой зарплаты и численность экономически активного населения производился как средне значение за год (с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018 года). Объемы задолженностей по банковским кредитам оценивались по сведениям на 1 ноября этого года.
Фото: flickr.com/ Nick Klein
Еще по теме:
Финансовый гороскоп на 25.12.2018
Эксперты: Жители России стремительно тратят свои сбережения
Банк России ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Стал ли Китай лидером в своем регионе - Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.