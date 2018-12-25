Эксперты назвали регионы с наибольшей закредитованностью населения

Последние два года темпы прироста розничных кредитов в РФ значительно увеличились.

При этом рост заработных плат невысок, что ведет к существенному росту кредитной нагрузки населения России, пишет moneytimes.ru.

Как показывают результаты ряда исследований, наиболее высокий уровень закредитованности граждан среди всех областей страны — в Калмыкии, самое низкое значение показателя — в Республике Крым.

Эксперты составили рейтинг российских регионов по уровню закредитованонности населения. Этот показатель вычисляется через отношение банковской задолженности к уровню годового дохода. Рейтинг составляли на основе ранжирования областей по соотношению долгов граждан перед финансовыми организациями к годовой заработной плате за вычетом налога на добавленную стоимость на одного работающего человека.

При этом расчет среднегодовой зарплаты и численность экономически активного населения производился как средне значение за год (с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018 года). Объемы задолженностей по банковским кредитам оценивались по сведениям на 1 ноября этого года.

Фото: flickr.com/ Nick Klein

Еще по теме:

Финансовый гороскоп на 25.12.2018

Эксперты: Жители России стремительно тратят свои сбережения

Банк России ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов