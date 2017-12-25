Таксистов заподозрили в новогоднем ценовом сговоре

ФАС потребовала от агрегаторов такси объяснений насчет повышения цен перед Новым годом.

Фото: pxhere.com

"ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями — агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах ее роста", - говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного комитета.

Поводом стали сообщения пользователей о двукратном и трехкратном росте цен на такси в преддверии Нового года. По итогам расследования федеральная служба примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны такси-агрегаторов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 25 ноября в Ленинградской области таксист подрался с клиентами, поспорив с ними из-за цены поездки.

Как пишет региональное издание 47news, инцидент произошел после того, как семейная пара с ребенком вызвала такси, однако приехавший водитель заявил, что стоимость поездки будет рассчитываться по другому тарифу.

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