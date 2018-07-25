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"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы

Экономика

Американцы не стали тянуть с объявлением об ужесточении санкций против России. В принципе, этот ход можно считать реакцией на  встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Сенаторы США республиканец Линдси Грэм и демократ Роб Менендес объявили о совместной разработке всеобъемлющего законопроекта об ужесточении санкций против России.

Как пишет издание The Hill, целью документа названо «максимальное воздействие» на кампанию Кремля против «американской демократии и основанного на законах миропорядка». 

В заявлении активистов из республиканской партии говорится, что "как Владимир Путин ясно обозначил свое намерение бросить вызов американской мощи, влиянию и интересам безопасности дома и за рубежом, так и США должны предельно четко заявить, что мы будем защищать наше государство и непоколебимо отражать попытки подрыва западной демократии, ставшие императивом будущего России".

Помимо мер, ранее введенных по CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки путем санкций»), фронтального ужесточения санкций против российского финансового и энергетического сектора, олигархов и структур с участием госкапитала, в нововведениях есть "санкции против российского государственного долга".

Напомним, в апреле этого года, после включения в блокирующий санкционный список США 24 россиян и 15 связанных с ними компаний (включая UC Rusal и En+ Олега Дерипаски), против санкций в отношении российского госдолга высказался минфин США. 

Тогда министр  Стивен Мнучин сделал категоричное заявление, что российский рынок госдолга оказывает существенное влияние на глобальную финансовую систему и санкции в его отношении приведут к "негативным последствиям для глобальных финансовых рынков и компаний".

Тем не менее, еще  1 марта у нерезидентов было порядка трети российских ОФЗ - около $41 млрд, но российские власти уже всерьез готовились к самому жесткому варианту санкций.

В отношении госдолга, по этой информации, рассматривались два варианта - запрет на инвестиции в ОФЗ только американским инвесторам или же полный экстерриториальный запрет.

В итоге страна успела резко сократить казначейские обязательства минфина США: в апреле - на $47,5 млрд, а в мае - на $33,8 млрд до 11-летнего минимума в $14,9 млрд. Власти сокращают вложения в зарубежные активы, чтобы снизить риск их изъятия или замораживания, заявил первый зампредседателя экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Как пишет Bell. в предложениях республиканцев числятся:

  • усиление санкций на российский энергетический и финансовый сектора,
  • усиление санкций против российских олигархов и компаний с госучастием,
  • введение санкций против российского суверенного долга,
  • введение санкций против российских хакеров,
  • создание национального центра по противодействию российской угрозе,
  • введение обязательного одобрения сената на любой выход США из НАТО,
  • усиление противодействия российской дезинформации и угрозам гибридного вмешательства,
  • создание должности координатора по санкциям в Госдепартаменте,
  • ужесточение санкций в рамках CAASTA,
  • помощь в укреплении демократических институтов в Европе.

Отметим, что эксперт телеграм-канала Angry Bonds заявил Дмитрий Адамидов заявил, что "сенаторам США, предлагающим санкции против нашего суверенного долга, впору присваивать звание "заслуженный сотрудник ОГПУ', то есть, виноват, Минфина РФ. После продажи трежерей ЦБ и Минфин по уши в кэше, а тут дешевеют бумаги широким фронтом.  За второй квартал, напомню, внешний долг (исчисляемый по номиналу) похудел аж на $30 млрд. с хвостом, при почти неизменных резервах. То есть выкупили с рынка долги с дисконтом. Сейчас не будь дураки сделают то же самое. А без сенаторов так бы скучали, платя по графику)".

По этому поводу в телеграм-канале Bitkogan отметили, что "новый пакет санкций - пока это лишь политическое заявление".

"Это нельзя назвать мегановостью, о работе над подобными законопроектами упоминалось ещё на прошлой неделе. Даже беглого взгляда на первые пункты пресс-релиза (санкции на долг, финансовый и энергетический сектор) достаточно, чтобы понять - речь идёт о политическом заявлении, но не о реальных действиях".- считает эксперт.

Почему?

"Реальные санкции по всем этим пунктам вызовут потрясения не только в России (для нашей экономики это будет очередной широкомасштабный кризис, наверное, даже более глубокий и разрушительный, чем был в 2015-16гг), но и приведут к серьёзным экономическим последствиям для всего мира",- уверен он.

"Мировые финансовые рынки в случае введение в действие подобных санкций ждёт панический risk-off, какого мы, возможно, не видели со времён банкротства LB в 2008 г. Это не преувеличение. Ограничения на привлечение капитала и продажу энергоносителей будут означать дефолт по нашим внешним обязательствам, объём которых лишь ненамного меньше долгов LB перед банкротством. Эффект карточного домика и масштабный делевередж по всем рынкам неизбежны. Это понимают и в США",- поясняет специалист.

"Напомню, что ещё в начале года, когда все ждали санкций на ОФЗ, министр финансов США чётко сформулировал позицию - это опасно для мировой финансовой системы. Другое дело, что такой законопроект может быть принят, как инструмент для удержания России на коротком поводке (по аналогии с CAATSA, имплементация которого произошла лишь через 8 месяцев после его принятия). Или, как сказал в выходные один из авторов законопроекта, чтобы Трамп во время следующей встречи с российским президентом, держал удавку на шее Путина",- считает автор.

"Конечно, принятие такого законопроекта - очень неприятная перспектива для России и наших финансовых рынков. Негативную реакцию мы, скорее всего, увидим, но сейчас она вряд ли будет серьёзной. Я думаю, что, как и в апреле, хедж-фонды уже припасли сухие патроны на тот случай, если будет возможность прикупить высокодоходные российские активы по привлекательной цене",- заключил он.

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Темы сенат госдолг Дональд Трамп владимир путин санкции против России антироссийские санкции
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