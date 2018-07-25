ИноСМИ заявили об ударе России по "ахиллесовой пяте" США

Россия перестала быть крупнейшим кредитором США. РФ сократила вложения в долговые бумаги Штатов с $ 96 млрд до менее чем $15 млрд. Это привело к росту процентных ставок в стране, сообщает издание Business Insider.

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Экономисты расценили такой ход России как целенаправленную атаку на США. Американский президент не доволен сложившимся положением. По его словам, спровоцированное действиями России повышение процентных ставок "ущемляет все, чего достигли" Штаты.

Издание считает, что у России было довольно много причин, чтобы отказаться от долговых бумаг США. Одна из них - это уменьшить зависимость российской экономики от доллара. Бывший глава Центробанка России считает, что это "умный хедж" против возможной конфискации, переводит Daily Storm.

Автор материала пишет, что действия России уже оказали влияние на американскую экономику. Но еще больший удар может осуществить Китай, если также решит сократить вложения в облигации государственного займа США или начнет избавляться от них.

Ранее "Правда.Ру" писала, Россия продолжает избавляться от долговых бумаг США и пополняет золотые запасы. В мае Центробанк закупил еще 600 тыс. унций золота. Такие операции проводит не только РФ. Активнее скупать драгметалл стали Индия, Турция, Мексика, Иран, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Китай.