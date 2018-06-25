Зачем Россия сбрасывает госдолг США и скупает золото

Россия продолжает избавляться от долговых бумаг США и пополняет золотые запасы. В мае центробанк закупил еще 600 тыс. унций золота. Такие операции проводит не только РФ. Активнее скупать драгметалл стали Индия, Турция, Мексика, Иран, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Китай. Для чего они это делают?

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В последнее время финансовое положение США и их фискальная политика оставляют желать лучшего. Кроме того, заявления и действия нынешнего американского лидера Дональда Трампа на фоне той ситуации, когда государства запасаются золотом, могут подорвать положение доллара.

Ухудшение в американской экономике наблюдается несколько десятилетий. Однако сейчас его темп заметно увеличился. При Буше младшем и Обаме сумма госдолга США стремительно набирала обороты. На момент, когда Трамп пришел к руководству страной с проблемной экономикой, этот показатель составлял $ 20 трлн. А теперь, несмотря на все обещания американского лидера избавиться от этих обязательств, он вырос до $21,16 трлн.

Также на экономические процессы сильное влияние оказывают торговые отношения, которые США выстраивают с Россией, КНР и другими странами. Если они будут ухудшаться и дальше, то Штаты лишатся своей ведущей роли в мире, особенно когда темпы развития стремительно наращивает Китай. Это может привести к ослаблению доллара, росту процентных ставок и разгону инфляции в США, а значит перспективы желтого драгметалла на рынке увеличатся в разы.

Ранее "Правда.Ру" писала, по данным министерства финансов США, в июне Россия держала у себя на балансе американского долга на 102,9 миллиардов долларов, а это почти на шесть миллиардов меньше, чем было в мае. Таким образом, среди государств-держателей долговых бумаг США Россия спустилась на 14-ю строчку. Стоит заметить, что к инвестированию золотовалютных резервов России в долговые бумаги США российская общественность относится неоднозначно. Ведь Штаты выпускают облигации для покрытия своих внутренних расходов, в том числе и на содержание государственного аппарата.