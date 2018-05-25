Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"

Экономика

Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предостерег мировое сообщество от пренебрежения правовыми нормами. По мнению президента, сочетание такого поведения вкупе с утратой взаимного доверия и турбулентностью нынешнего момента может привести к системному кризису, какого в мире еще не бывало.

Путин предупредил о кризисе,
Фото: kremlin.ru

Он напомнил, что срыв договоренностей всегда приносит риски и издержки. А если речь идет о поведении стран-центров силы — может приводить к разрушительным последствиям.

Президент призвал мир строить экономику доверия, констатируя при этом, что сегодня даже о символических шагах в эту сторону не удается договориться.

Одной из угроз стабильности мировой экономики Владимир Путин считает новые формы протекционизма — надуманные предлоги и ссылки на якобы интересы национальной безопасности, которые на деле своей целью имеют вымогательство уступок и подавление тех, кто экономически сильнее.

Президент России напомнил, что современный мир взаимосвязан, а страны взаимозависимы. И ответственность за будущее лежит на всех странах, особенно с сильными экономиками, а потому действовать нужно плечом к плечу. Владимир Путин отметил, что, с одной стороны, в мировой торговле сегодня необходимы изменения, но, с другой, лучшее из имеющегося в этой сфере стоит сохранить, например, — Всемирную торговую организацию.

Читайте также:

Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Болгария на ПМЭФ: ждем россиян с распростертыми объятиями
Темы пмэф кризис ПМЭФ 2018 Владимир Путин
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Британские бары Москвы: не дадим экспатам потеряться
Политика
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
ПМЭФ-2018
"Роза Хутор" на ПМЭФ: наш курорт вне конкуренции
Читательский топ
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом
Новости Все >
Москва требует от Лондона извинений за дело Скрипалей
Макрон признал несоблюдение НАТО обязательств перед Россией
Исследование: ожирение повышает риск развития 12 типов рака
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Передумал: Трамп объявил о возобновлении переговоров с КНДР
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Силовые структуры
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Мир
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов

Впервые за десять лет Болгария хочет возобновить сотрудничество с Россией. Можно ли верить болгарским политикам, ведь их поведение выливается в огромные потери?

Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Силовые структуры
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Мир
Американцы обвинили постпреда США в ООН в геноциде
Дарья Касьянова Британские бары Москвы: не дадим экспатам потеряться Дарья Касьянова Любовь Степушова Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне" Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 25.05 бесстрашны Соломон Соловьев
Комментарии
Во Франции сообщили о признании Россией допинг-системы
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Когда Прибалтика станет нищей
Макрон признал несоблюдение НАТО обязательств перед Россией
Когда Прибалтика станет нищей
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Когда Прибалтика станет нищей
В России появится первый электромобиль на солнечных батареях
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Макрон признал несоблюдение НАТО обязательств перед Россией
Что вы знаете о растительном молоке?
Во Франции сообщили о признании Россией допинг-системы
Исследование: ожирение повышает риск развития 12 типов рака
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Санкции приведут к "ракетному" взлету цены на нефть
На ПМЭФ проговорились о дате тотальной пенсионной реформы
CNBC: крупнейший бизнес Европы восстал против санкций
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены

Почему назрели перемены в Болгарии по отношению к России, "Правде Ру рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался