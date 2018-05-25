Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"

Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предостерег мировое сообщество от пренебрежения правовыми нормами. По мнению президента, сочетание такого поведения вкупе с утратой взаимного доверия и турбулентностью нынешнего момента может привести к системному кризису, какого в мире еще не бывало.

Фото: kremlin.ru

Он напомнил, что срыв договоренностей всегда приносит риски и издержки. А если речь идет о поведении стран-центров силы — может приводить к разрушительным последствиям.

Президент призвал мир строить экономику доверия, констатируя при этом, что сегодня даже о символических шагах в эту сторону не удается договориться.

Одной из угроз стабильности мировой экономики Владимир Путин считает новые формы протекционизма — надуманные предлоги и ссылки на якобы интересы национальной безопасности, которые на деле своей целью имеют вымогательство уступок и подавление тех, кто экономически сильнее.

Президент России напомнил, что современный мир взаимосвязан, а страны взаимозависимы. И ответственность за будущее лежит на всех странах, особенно с сильными экономиками, а потому действовать нужно плечом к плечу. Владимир Путин отметил, что, с одной стороны, в мировой торговле сегодня необходимы изменения, но, с другой, лучшее из имеющегося в этой сфере стоит сохранить, например, — Всемирную торговую организацию.

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