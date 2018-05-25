США потребовали от Европы остановить "Северный поток - 2"

Вашингтон рекомендует ЕС блокировать "Северный поток — 2". Об этом на энергетическом форуме в Брюсселе заявил поверенный в делах постоянного представительства США при Евросоюзе Эдам Шуб.

Фото: www.nord-stream2.com

Он отметил, что Соединенные Штаты разделяют позицию государств, убежденных в том, что "Северный поток — 2" угрожает нацбезопасности. Также Вашингтон приглашает страны Евросоюза разделить эту позицию и выступить в поддержку транзита газа через Украину.

Слова Шуба прозвучали на фоне заявлений Москвы о том, что "Северный поток-2" — коммерческий проект, который не отменяет доставку сырья через украинскую территорию, если это будет экономически выгодно.

Ранее "Правда.Ру" транслировала позицию экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, что США заботит лишь возможность поставлять СПГ в европейские страны, но не выгоды ЕС.

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