США потребовали от Европы остановить "Северный поток - 2"

Вашингтон рекомендует ЕС блокировать "Северный поток — 2". Об этом на энергетическом форуме в Брюсселе заявил поверенный в делах постоянного представительства США при Евросоюзе Эдам Шуб.
Он отметил, что Соединенные Штаты разделяют позицию государств, убежденных в том, что "Северный поток — 2" угрожает нацбезопасности. Также Вашингтон приглашает страны Евросоюза разделить эту позицию и выступить в поддержку транзита газа через Украину.
Слова Шуба прозвучали на фоне заявлений Москвы о том, что "Северный поток-2" — коммерческий проект, который не отменяет доставку сырья через украинскую территорию, если это будет экономически выгодно.
Ранее "Правда.Ру" транслировала позицию экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, что США заботит лишь возможность поставлять СПГ в европейские страны, но не выгоды ЕС.
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