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Источник Правда.Ру

CNBC: крупнейший бизнес Европы восстал против санкций

Экономика

Крупнейшие бизнесмены ЕС считают неразумными санкции против Москвы, транслирует мнение сайт канала CNBC. Особенно недовольны те, кто больше всего пострадал от запретов: представители итальянского, немецкого и французского бизнес-сообществ.

CNBC: крупнейший бизнес Европы восстал против санкций. 387281.jpeg
Фото: Fotodom.ru/REX Features

На экономику именно этих государств повлияли контрсанкции Москвы, особенно "ударил" по бизнесу запрет на поставку некоторых сельхоз товаров.

Руководитель Schneider Electric (Франция) Жан-Паскаль Трикуар в своей речи на экономическом форуме в Петербурге подчеркнул бессмысленность санкция против России. По его словам, они лишь делают сложившуюся ситуацию сложнее. Кроме того, французский бизнесмен обратился к прошлому — долгое время Франция являлась российским инвестором — и напомнил слова Макрона, который заявил о желании сохранить отношения с руководителями всех стран.

Отметим, что 22 мая Государственная Дума приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Согласно ему предполагается, что кабинет министров имеет полномочия остановить сотрудничество с государствами, которые недружественно ведут себя по отношению к Москве, а также с организациями, которые входят в юрисдикцию таких стран. Этот закон — реакция на желания Вашингтона расширить санкции против России.

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Темы санкции экономика
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