Санкции приведут к "ракетному" взлету цены на нефть

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что мировой нефтяной рынок в ближайшее время может увидеть новые ценовые рекорды.

Сечин, выступая на ПМЭФ-2018, пояснил, что цены могут меняться вне зависимости от сделки ОПЕК+.

Такие вещи могут быть связаны с односторонней санкционной политикой. По его словам, "политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной "санкционной премии" в цене. Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом "суперцикле" и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды".

Он также добавил, что пришло время перехода к новому этапу взаимодействия стран-экспортеров, которое должно быть более гибким, адаптивным к динамике и долгосрочным запросам рынка.

"Представляется, что надо подумать о формировании подходящей площадки для такой работы", - отметил Сечин, выступая на ПМЭФ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что год назад международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете за август понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июльским прогнозом - до 97,6 миллиона баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть в 2018 году также был пересмотрен - с 99,4 до 99 миллионов баррелей в день. Получается, что рост спроса на нефть в 2018-м в годовом выражении должен был составить 1,4 миллиона баррелей в день.

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