Кудрин сравнил правительство с тигром, который вот-вот прыгнет

Рукововодитель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что новое российское правительство похоже на тигра, который готовится к прыжку.
По его словам, в майском указе президента России Владимира Путина поставлены очень амбициозные задачи, и кабмин "выжидает, как на них ответить!.
Кудрин пояснил, что у него "складывается впечатление, что правительство - это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы".
Как пишет РИА Новости, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений по реализации майского указа.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что экс-министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что падение рубля и фондового рынка означает недоверие к экономическим мерам правительства.
"Падение рубля и фондового рынка - не только реакция на низкую цену на нефть и санкции, но и недоверие к экономическим мерам правительства", - написал он в своем твиттере.
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