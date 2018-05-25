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Источник Правда.Ру

Кудрин сравнил правительство с тигром, который вот-вот прыгнет

Экономика

Рукововодитель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что новое российское правительство похоже на тигра, который готовится к прыжку.

Кудрин сравнил правительство с тигром, который вот-вот прыгнет. 387277.jpeg

По его словам, в майском указе президента России Владимира Путина поставлены очень амбициозные задачи, и кабмин "выжидает, как на них ответить!.

Кудрин пояснил, что у него "складывается впечатление, что правительство - это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы".

Как пишет РИА Новости, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений по реализации майского указа.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что экс-министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что падение рубля и фондового рынка означает недоверие к экономическим мерам правительства.

"Падение рубля и фондового рынка - не только реакция на низкую цену на нефть и санкции, но и недоверие к экономическим мерам правительства", - написал он в своем твиттере.

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Темы кудрин экономика правительство
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