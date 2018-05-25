Шредер раскрыл причины атак на "Северный поток - 2"

Ущемление экономических интересов США — причина, по которой так неугоден "Северный поток — 2". Такую мысль озвучил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, находящийся в эти дни на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

По мнению спикера, Вашингтон не волнуют интересы ЕС. Санкции, которыми угрожает США, явно показывают, что руководителями страны движет желание продвинуть свой СПГ на рынок Европы. И Вашингтон не интересуется, отвечает ли предлагаемый продукт газоперерабатывающим мощностям Европы.

Шредер озвучил надежду на то, что у Европейского Союза хватит сил противостоять Вашингтону. Ведь этот проект кроме очевидных преимуществ создаст новые рабочие места. Также спикер подчеркнул, что "ловкость и маневрирование" США не останутся без ответа.

Отметим, что на прошедшей неделе завершились работы, предваряющие укладку газопровода. В скором времени рабочие перейдут к строительным работам.

В контексте заявления Шредера стоит напомнить, что Вашингтон противится строительству "Северного потока — 2". Его цель — сбывать СПГ в европейские страны посредством Германии. При этом США "покрывается" политическими мотивами: ЕС впадает в газовую зависимость от России и не может ей противодействовать.

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