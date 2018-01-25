Специалисты министерства финансов России представили проект закона о криптовалютах.
Документ опубликован на сайте ведомства. В нем криптовалюты и токены называются "цифровыми финансовыми активами", которые "не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации".
Отметим, что майнинг в законопроекте приравнивается к предпринимательской деятельности, а смарт-контракт - к договору в электронной форме.
При этом операторы криптовалютных бирж должны регистрироваться как юридические лица и соответствовать федеральным законам "О рынке ценных бумаг" и "Об организованных торгах".
Организаторы ICO обязаны раскрывать информацию о бенефициарах, месте нахождения эмитента, сведения о лицах, осуществляющх депозитарную деятельность, правах держателей токенов и порядок их осуществления.
Стоит добавить, что для вступления в силу этот законопроект должен пройти три чтения. "Правда.Ру" ранее писала о том, что В России предложено создать свой аналог криптовалюты - "златник". С такой инициативой выступил депутат ГД Борис Чернышов.
"У России должен быть свой аналог криптовалюты. Я предложил ЦБ "златник". Конечно, эти перемены сильно волнуют всех в мире, особенно тех, кто получает от существующей системы дивиденды. Но мир сильно меняется, и пока мы игнорируем эти перемены. Я считаю, что нельзя им противиться, надо детально всё изучать и плюсы брать себе на вооружение", - заявил депутат.
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