К чему Минфин приговорил криптовалюты в России

Специалисты министерства финансов России представили проект закона о криптовалютах.

Документ опубликован на сайте ведомства. В нем криптовалюты и токены называются "цифровыми финансовыми активами", которые "не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации".

Отметим, что майнинг в законопроекте приравнивается к предпринимательской деятельности, а смарт-контракт - к договору в электронной форме.

При этом операторы криптовалютных бирж должны регистрироваться как юридические лица и соответствовать федеральным законам "О рынке ценных бумаг" и "Об организованных торгах".

Организаторы ICO обязаны раскрывать информацию о бенефициарах, месте нахождения эмитента, сведения о лицах, осуществляющх депозитарную деятельность, правах держателей токенов и порядок их осуществления.

Стоит добавить, что для вступления в силу этот законопроект должен пройти три чтения. "Правда.Ру" ранее писала о том, что В России предложено создать свой аналог криптовалюты - "златник". С такой инициативой выступил депутат ГД Борис Чернышов.

"У России должен быть свой аналог криптовалюты. Я предложил ЦБ "златник". Конечно, эти перемены сильно волнуют всех в мире, особенно тех, кто получает от существующей системы дивиденды. Но мир сильно меняется, и пока мы игнорируем эти перемены. Я считаю, что нельзя им противиться, надо детально всё изучать и плюсы брать себе на вооружение", - заявил депутат.