Власть предупредила: 2019 год будет тяжелым для народа

Российские власти признали, что начало 2019 года станет очень тяжелым для народа и российской экономики в целом. Причиной этому называется кризис, в том числе вызванный "непростой глобальной ситуацией".

Так глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью "России-24" честно заявил, что "самый сложный период для экономической динамики - это начало 2019 года". По его словам, "причиной тому стали некоторые внешние и внутренние факторы - это непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию, в России же причиной станет повышение НДС".

Правда, чиновник сразу стал оправдывать власти тем, что "политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику". Он также пообещал, что "вторая половина наступающего года станет более позитивной и в целом ожидается рост ВВП на 1,3%".

"Нас, правда, уверяют в том, что главное - пережить январь, в котором цены будут бешеные, как электричка, а дальше они с бега перейдут на размеренный шаг. Скорее это мы привыкнем к вальсу этикеток. А закручивать их в вальсе будет не один НДС",- пишут в "МК".

Также вспоминаются публикации и заявления властей о том, что "реальные доходы снова упадут, цены взлетят, НДС и пенсионный возраст рвутся в небеса, идет рост закредитованности населения (банки закредитовали уже и пенсионеров), а также ожидается подскок курса доллара, цен на бензин, ЖКХ и совершенно жесткая политика по "выдавливанию" налогов даже с маникюрщиц и кодеров-фрилансеров. Кроме того, в 2019 году взлетят цены даже на социально значимые продукты.

Отметим, что правительство продолжает ужесточать нормативы по пенсионной реформе - так Министерство труда и социальной занятости опубликовало проект постановления об отмене социальной пенсии. Суть простая - если пенсионер устроился на работу, либо получает деньги каким-либо иным коммерческим путём, пенсию ему выплачивать не будут.

Не удивительно, что более половины россиян уже считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент России. Его, впрочем, больше половины россиян благодарят за развитие страны, стабильность и отсутствие войны.