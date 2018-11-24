Эксперты предсказывают, что 2019 год станет сложным для российской экономики

Экономисты из Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге попытались предсказать, что будет с экономикой Российской Федерации в следующем году.

Так, по словам экспертов, 2019 год станет для российской экономики сложным. Рост ВВП, отмечают они, замедлится и составит порядка 1,5-1,9 процентов. Это, указали специалисты из НИУ ВШЭ, в разы меньше тех показателей, что прогнозируют в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

Экономисты считают, что 2019 год проверит российскую экономику на прочность. В числе негативных факторов, указывают они — затянувшаяся адаптация к антироссийским санкциям, значительное уменьшение экспорта, падение цен на нефть. Некоторые специалисты указывают, что ударит по отечественной экономике и непопулярная в народе пенсионная реформа. Государство ошибается, уверены эксперты, прогнозируя повышение экономической активности россиян после выхода на пенсию. Она, уверены специалисты, наоборот — резко упадет. Среди экономистов бытует мнение, что большинство из тех, кто на фоне грядущих изменений в пенсионном законодательстве не сможет пойти на пенсию, не продолжат работать, а просто-напросто останутся на иждивении у собственных детей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи выяснили, где живут россияне с самыми большими финансовыми запросами. Так, оказалось, что больше всего падки на деньги жители Москвы и Владивостока. А вот в Оренбурге и Набережных Челнах, например, финансовые запросы местных жителей намного ниже.

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