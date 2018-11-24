Незаконная масштабная вырубка угрожает лесам России

Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace оценила масштабы незаконной вырубки лесов в России. Выводы оказались неутешительными.
Так, по словам экспертов, такими темпами в скором времени в России могут пропасть 40 миллионов гектаров леса. Это, кстати, примерно равняется площади Германии — далеко не самого маленького европейского государства. Экологи отметили, что подвергающиеся массовой рубке российские леса — бесхозные и ничейные, никто за ними не следит. А раньше, в Советском Союзе, отметили в Greenpeace, земли эти назывались лесным фондом и охранялись.
В Greenpeace отметили, что незаконная вырубка лесов идет на территории всей страны, а не только, как принято считать, на Дальнем Востоке или же в Сибири. Так, отметили специалисты, массово вырубаются российские леса и в Центральной России — например, в Смоленской области.
В правительстве Российской Федерации недавно все-таки спохватились по поводу проблемы массовой вырубки лесов. Возможно, поздно, но все-таки дали понять, что о проблеме осведомлены. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация пригрозила Китайской народной республике запретом на экспорт древесины. Так, в российском правительстве порекомендовали китайцам заняться восстановлением тех лесов, что они вырубили.
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